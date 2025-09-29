Immer mehr Anrainer melden sich öffentlich zu Wort und schildern von den teils kriminellen Zuständen auf dem Solitudeplatz. Auch die Mieter werden nun in die Pflicht genommen.
29.09.2025 - 18:30 Uhr
Die Debatte um den Solitudeplatz in Ludwigsburg reißt nicht ab: Nachdem die Stadt bereits Sofortmaßnahmen angekündigt hatte, meldet sich nun der nächste Anrainer zu Wort. Die Inhaber der Notarkanzlei FST beschreiben in einem Brief an Oberbürgermeister Matthias Knecht mit eindringlichen Worten, wie schlimm es ihrer Meinung nach um den Platz bestellt ist.