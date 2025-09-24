Immer lauter sind zuletzt Sicherheitsbedenken in Bezug auf den Ludwigsburger Solitudeplatz geäußert worden. Die Stadt will nun die Sicherheit verbessern.
24.09.2025 - 18:27 Uhr
Der „Problemplatz“ Ludwigsburgs, unter dieser Bezeichnung ist der Solitudeplatz in den vergangenen Monaten bekannt geworden. Besonders die FDP macht schon länger auf die Sicherheitsproblematik aufmerksam. Die Entscheidung der Stadtverwaltung, dort nun einen „Garten der Religionen“ anzulegen, hat die Debatte über den Platz neu entfacht.