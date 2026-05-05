Spürhunde, das FBI, Spezialkräfte - Österreich hat ein Sicherheitsnetz über den ESC gespannt. Besucher müssen sich auf strenge Kontrollen einstellen.
05.05.2026 - 12:00 Uhr
Wien - Die Polizei rechnet besonders am Finaltag des Eurovision Song Contests (ESC) in Wien mit Stör- und Blockadeaktionen. Für den 16. Mai sei bisher eine Demonstration mit rund 3.000 erwarteten Teilnehmern aus dem pro-palästinensischen Umfeld angemeldet worden, sagte die Einsatzleiterin der Landespolizeidirektion Wien, Xenia Zauner. Es sei aber von weiteren Aktionen auszugehen. Auch aus dem Ausland würden wohl Demonstranten anreisen.