Sicherheit: Drohnen legen abermals dänische Flughäfen lahm

„Es gibt kein Allheilmittel“ erklärt der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen auf der eilig anberaumten Pressekonferenz am Donnerstagmorgen über die nicht stattgefundene Abwehr der Drohnen.

Zwei Tage nach der Drohnenaktivitäten am Flughafen in Kopenhagen sind Drohnenflüge über Flughäfen auf der dänischen Halbinsel Jütland festgestellt worden. Darum musste der Flugverkehr der Stadt Aalborg in der Nacht auf Donnerstag zeitweise ausgesetzt werden. Zudem wurden bei den kleineren Flughäfen der Orte Esbjerg, Sonderborg, Billund und Skrydstrup Drohnen beziehungsweise deren Lichter gesichtet. Als brisant gilt, dass es sich bei letzterem um einen Militärflughafen handelt, auf dem aus Amerika importierten F-35 Kampfjets positioniert sind.

„Wenn man etwas in die Luft schießt, kommt auch etwas herunter“, erklärte Dänemarks oberster General Michael Hyldgaard die Tatsache, dass keine Drohnen abgeschossen wurden.

Regierung bleibt Antworten schuldig

Das Beantragen des Artikels vier der Nato will sich die Regierung in Kopenhagen noch überlegen. Der besagt: Fühlt sich ein Mitglied der Verteidigungsallianz bedroht, kann es die anderen Mitglieder zu einer Versammlung einberufen. Dies forderten bereits Polen, welches vor zwei Wochen von vermutlich russischen Drohnen attackiert wurde, sowie Estland, in dessen Luftraum drei russische Kampfjets eingedrungen sein sollen.

Beklagt werden in Dänemark derzeit von Medien, der Opposition und Militärexperten die vielen offenen Fragen, die über den „professionellen Hybridangriff“, wie sich die Regierung ausdrückt, im Raum stehen. Wie auch in der Nacht auf Dienstag gibt es keine Antwort auf das Woher und Wohin der Flugobjekte, die Russland zugeschrieben werden.

Die Ankündigung der Regierungschefin Mette Frederiksen in der vergangenen Woche könnten Ursache für eine russische Provokation sein. Resolut erklärte sie, das Land brauche Langstreckenwaffen, welche strategisch wichtige Ziele in Russland angreifen könnten, etwa der militärisch hochgerüstete Verwaltungsbezirk Kaliningrad, gerade mal vierhundert Kilometer von der dänischen Insel Bornholm entfernt.

Russlands Botschafter in Kopenhagen, Vladimir Barbin, reagierte auf die Ankündigung von Regierungschefin Mette Frederiksen mit Drohungen und Beschuldigungen. Fakt ist, das Land mit nicht mal sechs Millionen Einwohnern rüstet auf, wie auch die weiteren skandinavischen Nato-Mitglieder.

EU-Gipfel in Dänemark geplant

Rund 58 Milliarden Dänische Kronen (7,7 Milliarden Euro) sollen in eine neue bodengestützte Luftverteidigung Dänemarks investiert werden, 16 weitere F-35 Kampfjets aus der amerikanischen Rüstungsschmiede Martin Lockheed müssen her, um den Bestand auf insgesamt 43 aufzustocken – so verlangt es die Nato.

Die Ausgaben für die Rüstung werden im kommenden Jahr über drei Prozent des Bruttoinlandprodukts betragen. Hier führt Dänemark innerhalb Skandinaviens, in Schweden sind es 2,8 Prozent, in Finnland liegen die Prognosen etwas niedriger, in Norwegen sind es bislang zwei, doch können diese Ausgaben noch erhöht werden.

In Sachen Langstreckenwaffen ist Dänemark jedoch der Nachzügler in der Region im Norden Europas. Finnland hat bereits im vergangenen Jahr den US-Marschflugkörper AGM-158 JASSM bestellt, Schweden Anfang diesen Jahres die deutsche Entsprechung Taurus geordert und Norwegen besitzt bereits im Verbund mit den USA entwickelte Joint Strike Missiles. Allerdings schlugen diese Länder nicht so medienwirksam die Trommel bezüglich dieser Aufrüstung.

Dänemark, das erst in diesem Juli den EU-Ratsvorsitz übernommen hat, wird in der kommenden Woche in Kopenhagen einen EU-Gipfel zur russischen Bedrohung abhalten – falls nicht Sicherheitsbedenken wegen möglicher Drohnenflüge dazwischen kommen.