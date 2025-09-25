Sicherheit Drohnen legen abermals dänische Flughäfen lahm
Erneut ist Dänemark von Flugkörpern unbekannter Herkunft heimgesucht worden. Und erneut herrscht eine gewisse Ratlosigkeit den Behörden und der Regierung.
„Es gibt kein Allheilmittel“ erklärt der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen auf der eilig anberaumten Pressekonferenz am Donnerstagmorgen über die nicht stattgefundene Abwehr der Drohnen.
