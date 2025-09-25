 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Politik

  4. Drohnen legen abermals dänische Flughäfen lahm

Sicherheit Drohnen legen abermals dänische Flughäfen lahm

Sicherheit: Drohnen legen abermals dänische Flughäfen lahm
1
Dänemarks Premierministerin Mette Frederiksen Foto: dpa/Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix

Erneut ist Dänemark von Flugkörpern unbekannter Herkunft heimgesucht worden. Und erneut herrscht eine gewisse Ratlosigkeit den Behörden und der Regierung.

„Es gibt kein Allheilmittel“ erklärt der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen auf der eilig anberaumten Pressekonferenz am Donnerstagmorgen über die nicht stattgefundene Abwehr der Drohnen.

 

Zwei Tage nach der Drohnenaktivitäten am Flughafen in Kopenhagen sind Drohnenflüge über Flughäfen auf der dänischen Halbinsel Jütland festgestellt worden. Darum musste der Flugverkehr der Stadt Aalborg in der Nacht auf Donnerstag zeitweise ausgesetzt werden. Zudem wurden bei den kleineren Flughäfen der Orte Esbjerg, Sonderborg, Billund und Skrydstrup Drohnen beziehungsweise deren Lichter gesichtet. Als brisant gilt, dass es sich bei letzterem um einen Militärflughafen handelt, auf dem aus Amerika importierten F-35 Kampfjets positioniert sind.

„Wenn man etwas in die Luft schießt, kommt auch etwas herunter“, erklärte Dänemarks oberster General Michael Hyldgaard die Tatsache, dass keine Drohnen abgeschossen wurden.

Regierung bleibt Antworten schuldig

Das Beantragen des Artikels vier der Nato will sich die Regierung in Kopenhagen noch überlegen. Der besagt: Fühlt sich ein Mitglied der Verteidigungsallianz bedroht, kann es die anderen Mitglieder zu einer Versammlung einberufen. Dies forderten bereits Polen, welches vor zwei Wochen von vermutlich russischen Drohnen attackiert wurde, sowie Estland, in dessen Luftraum drei russische Kampfjets eingedrungen sein sollen.

Beklagt werden in Dänemark derzeit von Medien, der Opposition und Militärexperten die vielen offenen Fragen, die über den „professionellen Hybridangriff“, wie sich die Regierung ausdrückt, im Raum stehen. Wie auch in der Nacht auf Dienstag gibt es keine Antwort auf das Woher und Wohin der Flugobjekte, die Russland zugeschrieben werden.

Unsere Empfehlung für Sie

Sichtungen über Dänemark: Dobrindt zu Drohnen-Vorfällen: „Sind Ziel von Sabotage und Spionage“

Sichtungen über Dänemark Dobrindt zu Drohnen-Vorfällen: „Sind Ziel von Sabotage und Spionage“

Der Bundesinnenminister hat nach den jüngsten Vorfällen in Europa vor zunehmender Gefährdung durch Drohnen gewarnt. „Wir sind Ziel einer hybriden Bedrohung“, sagte er im Bundestag.

Die Ankündigung der Regierungschefin Mette Frederiksen in der vergangenen Woche könnten Ursache für eine russische Provokation sein. Resolut erklärte sie, das Land brauche Langstreckenwaffen, welche strategisch wichtige Ziele in Russland angreifen könnten, etwa der militärisch hochgerüstete Verwaltungsbezirk Kaliningrad, gerade mal vierhundert Kilometer von der dänischen Insel Bornholm entfernt.

Russlands Botschafter in Kopenhagen, Vladimir Barbin, reagierte auf die Ankündigung von Regierungschefin Mette Frederiksen mit Drohungen und Beschuldigungen. Fakt ist, das Land mit nicht mal sechs Millionen Einwohnern rüstet auf, wie auch die weiteren skandinavischen Nato-Mitglieder.

EU-Gipfel in Dänemark geplant

Rund 58 Milliarden Dänische Kronen (7,7 Milliarden Euro) sollen in eine neue bodengestützte Luftverteidigung Dänemarks investiert werden, 16 weitere F-35 Kampfjets aus der amerikanischen Rüstungsschmiede Martin Lockheed müssen her, um den Bestand auf insgesamt 43 aufzustocken – so verlangt es die Nato.

Die Ausgaben für die Rüstung werden im kommenden Jahr über drei Prozent des Bruttoinlandprodukts betragen. Hier führt Dänemark innerhalb Skandinaviens, in Schweden sind es 2,8 Prozent, in Finnland liegen die Prognosen etwas niedriger, in Norwegen sind es bislang zwei, doch können diese Ausgaben noch erhöht werden.

Unsere Empfehlung für Sie

Nach jüngsten Vorfällen: Trump für Abschuss russischer Flugzeuge bei Verletzung von Nato-Luftraum

Nach jüngsten Vorfällen Trump für Abschuss russischer Flugzeuge bei Verletzung von Nato-Luftraum

Der US-Präsident spricht sich dafür aus, russische Flugzeuge beim Eindringen in den Nato-Luftraum abzuschießen.

In Sachen Langstreckenwaffen ist Dänemark jedoch der Nachzügler in der Region im Norden Europas. Finnland hat bereits im vergangenen Jahr den US-Marschflugkörper AGM-158 JASSM bestellt, Schweden Anfang diesen Jahres die deutsche Entsprechung Taurus geordert und Norwegen besitzt bereits im Verbund mit den USA entwickelte Joint Strike Missiles. Allerdings schlugen diese Länder nicht so medienwirksam die Trommel bezüglich dieser Aufrüstung.

Dänemark, das erst in diesem Juli den EU-Ratsvorsitz übernommen hat, wird in der kommenden Woche in Kopenhagen einen EU-Gipfel zur russischen Bedrohung abhalten – falls nicht Sicherheitsbedenken wegen möglicher Drohnenflüge dazwischen kommen.

Weitere Themen

Unterstützung für Ukraine: Merz will russisches Vermögen für Ukraine-Kredit nutzen

Unterstützung für Ukraine Merz will russisches Vermögen für Ukraine-Kredit nutzen

Bundeskanzler Merz will der Ukraine mit Hilfe von in Europa eingefrorenen Vermögenswerten der russischen Zentralbank insgesamt fast 140 Milliarden Euro zur Verfügung stellen.
Angriffe auf Gaza-Hilfsflotte: Meloni schützt „Gaza-Flotilla“ - und kritisiert sie

Angriffe auf Gaza-Hilfsflotte Meloni schützt „Gaza-Flotilla“ - und kritisiert sie

Nach mehreren Drohnenangriffen gegen die „Global Sumud Flotilla“ haben Italien und Spanien ein Kriegsschiff als Begleitschutz für die Gaza-Hilfsflotte losgeschickt.
Von Dominik Straub
Trumps 21-Punkte-Plan für Gaza: So will Trump den Frieden erzwingen

Trumps 21-Punkte-Plan für Gaza So will Trump den Frieden erzwingen

Als selbst ernannter Friedensfürst hat Donald Trump bis jetzt versagt. Warum in seinem 21-Punkte-Plan für Gaza aber eine Chance steckt, schreibt Christoph Reisinger.
Von Christoph Reisinger
Sicherheit: Drohnen legen abermals dänische Flughäfen lahm

Sicherheit Drohnen legen abermals dänische Flughäfen lahm

Erneut ist Dänemark von Flugkörpern unbekannter Herkunft heimgesucht worden. Und erneut herrscht eine gewisse Ratlosigkeit den Behörden und der Regierung.
Von Jens Mattern
Kostas & Mohr 2025: Die Karikatur des Tages

Kostas & Mohr 2025 Karikatur des Tages

Kostas und Mohr und wie sie die Welt sehen. Unsere Karikaturisten haben einen ganz besonderen Blick auf die große Politik, die gesellschaftlichen Zustände und die kleinen Phänomene. Unsere Karikaturen des Jahres 2025.
Von unserer Redaktion
Mullah-Regime: Iranischer Widerstand enthüllt Raketenpläne des Mullah-Regimes

Mullah-Regime Iranischer Widerstand enthüllt Raketenpläne des Mullah-Regimes

Eine Berliner Konferenz zur Iran-Politik nach der Wiedereinführung von UN-Sanktionen.
Von Norbert Wallet
Urteil im Libyen-Prozess: Sarkozy zu fünf Jahren Haft verurteilt

Urteil im Libyen-Prozess Sarkozy zu fünf Jahren Haft verurteilt

Im Prozess um angebliche Wahlkampfgelder aus Libyen wird Frankreichs früherer Staatschef Sarkozy in Teilen schuldig gesprochen und das Urteil ist hart. Kommt er in Haft?
Newsblog zum Krieg in Nahost : SPD-Politiker fordern Unterstützung für Sanktionen gegen Israel

Newsblog zum Krieg in Nahost SPD-Politiker fordern Unterstützung für Sanktionen gegen Israel

Aufgrund der katastrophalen Zustände im umkämpften Gazastreifen sieht sich Israel einem immer stärkeren internationalen Druck ausgesetzt. Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog.
Früherer Bahn-Manager: Rompf verzichtet auf Chefposten bei Bahn-InfraGo

Früherer Bahn-Manager Rompf verzichtet auf Chefposten bei Bahn-InfraGo

Der frühere Bahn-Manager Dirk Rompf verzichtet nach massiver Kritik der Gewerkschaft EVG auf den Chefposten bei der Infrastruktursparte InfraGo. Die Hintergründe.
Zukunft Deutschlands: Im Gesundheitssystem sind große und kleine Umbauten nötig

Zukunft Deutschlands Im Gesundheitssystem sind große und kleine Umbauten nötig

Zukunftsfähigkeit und Gesundheitssystem sind zwei Vokabeln, die nicht zueinander zu passen scheinen. Wo es am meisten hakt – und was für Lösungsansätze es gibt.
Von Christian Gottschalk
Weitere Artikel zu Dänemark Drohne Sicherheit Nato
 