Während der Fußball-EM gab es verschärfte Grenzkontrollen an allen deutschen Landgrenzen. Nun stehen in Frankreich die Olympischen Spiele an - und auch das hat Folgen an deutschen Grenzen.

dpa 20.07.2024 - 00:01 Uhr

Berlin - Frankreich-Reisende müssen sich wegen der Olympischen Spiele in Paris auf Grenzkontrollen im Flug- und Straßenverkehr einstellen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ordnete ab heute vorübergehende Kontrollen an der deutschen Grenze zu dem Nachbarland an. Auch im Flugverkehr gibt es demnach Grenzkontrollen.