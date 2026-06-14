Viele US-Amerikaner warnen einen vor der texanischen Stadt, da die Kriminalitätsrate hoch ist. Da muss man als WM-Reporter kühl bleiben.

Carlos Ubina 14.06.2026 - 00:17 Uhr

Houston ist ein heißes Pflaster. Nicht nur, was die Temperatur angeht. Deutlich über 30 Grad Celsius sind es jetzt zur WM-Zeit, wenn die deutsche Nationalmannschaft am Sonntag (12 Uhr/Ortszeit) gegen Curaçao hier spielt. Schweißtreibender könnte jedoch sein, dass so ziemlich alle US-Amerikaner, mit denen man ins Gespräch kommt, einen freundlichen Hinweis geben: Verdammt, pass auf! Diese Stadt ist gefährlich. Dort trägt jeder eine Waffe - und bei Streitereien wird gerne davon Gebrauch gemacht.