Sicherheit im Straßenverkehr Weiße Kreise sollen Motorradfahrer schützen
In Österreich und mehreren deutschen Bundesländern werden vermehrt Markierungen aufgebracht. Auch Baden-Württemberg prüft, sich an dem neuen Verkehrsversuch zu beteiligen.
In Österreich und mehreren deutschen Bundesländern werden vermehrt Markierungen aufgebracht. Auch Baden-Württemberg prüft, sich an dem neuen Verkehrsversuch zu beteiligen.
Wer mit dem Motorrad in Österreich, Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen unterwegs ist, kennt sie vielleicht schon: Runde, weiße Markierungen in engen Kurven auf Landstraßen. Dabei handelt es sich keineswegs um Schmierereien, vielmehr haben diese einen ernsten Hintergrund. Die Kreise sollen für mehr Sicherheit von Motorradfahrern sorgen. Doch wie funktioniert das?