Sicherheit im Straßenverkehr: Weiße Kreise sollen Motorradfahrer schützen

Wer mit dem Motorrad in Österreich, Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen unterwegs ist, kennt sie vielleicht schon: Runde, weiße Markierungen in engen Kurven auf Landstraßen. Dabei handelt es sich keineswegs um Schmierereien, vielmehr haben diese einen ernsten Hintergrund. Die Kreise sollen für mehr Sicherheit von Motorradfahrern sorgen. Doch wie funktioniert das?

Die weißen Markierungen befinden sich jeweils entlang der Mittellinie auf der äußeren Fahrbahn. Als deutlich sichtbares Warnsignal sollen sie Motorradfahrer davon abhalten, die Kurven zu eng zu schneiden. Denn ansonsten besteht die Gefahr, dass diese mit dem Oberkörper in die Gegenspur geraten und mit entgegenkommenden Fahrzeugen zusammenstoßen könnten. Wer die Kreise nicht überfährt, befindet sich automatisch auf einer sicheren Fahrlinie. Die Gefahr sinkt, zu nah an den Gegenverkehr zu kommen und somit reduziert sich das Unfallrisiko.

Mehr Sicherheit vor allem auf Strecken mit engen Serpentinen

Besonders geeignet sind die Kreise vor allem auf Strecken, die durch eine Vielzahl von Serpentinen und enge Kurven gekennzeichnet sind. Beliebte Ausflugsrouten gibt es in der Region Stuttgart etwa im Remstal und in Richtung Ebnisee, aber auch in Richtung Schwäbische Alb. Dort kommt es immer wieder zu schweren Unfällen, wenn die Kurven zu eng geschnitten werden, oder wenn Motorradfahrer sich soweit in die Kurve legen, dass ihr Kopf oder sogar der Oberkörper in den Gegenverkehr ragen.

Laut einer Studie der Universität Aachen funktioniere das neue Sicherheitssystem tatsächlich. Und auch der ADAC bewertet die weißen Kreise bereits als Erfolg. Wenngleich diese nicht als alleiniges Allheilmittel gesehen werden dürfen. Die Idee stammt ursprünglich aus Österreich. Nach einem Bericht der Zeitschrift „Auto, Motor und Sport“ werden dort bereits seit 2016 verschiedene Formen der Fahrbahnmarkierungen getestet – nun ziehen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen nach. Laut dem Bericht lägen die Kosten bei lediglich rund 1000 Euro pro Strecke und ließen sich leicht umsetzen.

Baden-Württemberg prüft die Einführung der weißen Kreise

Nordrhein-Westfalen plant daher den Test auf noch mehr Straßen als bislang auszuweiten und will sich zudem für eine Änderung der Straßenverkehrsordnung stark machen, damit die Markierungen auch bundesweit aufgebracht werden könnten. Denn bislang braucht es „eine Ausnahmegenehmigung, da das geltende Bundesrecht die weißen Kreise nicht kennt“, heißt es aus dem Verkehrsministerium Baden-Württemberg. Der Versuch sei aber sehr wohl bekannt. Derzeit werde geprüft, ob es im Land geeignete Strecken gebe.

Grundsätzlich sei dem Ministerium die Steigerung der Sicherheit für Motorradfahrer ein wichtiges Anliegen. Dies sei auch Teil des 2023 beschlossenen Verkehrssicherheitspaktes. Unter anderem werde derzeit die Idee des „Schweigekilometers“ auf der B 500, der Schwarzwaldhochstraße, getestet, um Motorradfahrer dazu zu animieren, ihr Fahrverhalten zu überdenken. Immer wieder war es auf der Strecke oberhalb von Baden-Baden zu tödlichen Unfällen gekommen. Möglich seien zudem verkehrsrechtliche Vorgaben wie Tempolimits oder bauliche Maßnahmen wie flexible Kurvenleittafeln – und vielleicht in Zukunft auch weiße Kreise in Kurven.