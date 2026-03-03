Nach den massiven Angriffen im Europawahlkampf 2024 sind die Sicherheitsbehörden besonders wachsam. Vor der Landtagswahl zieht der Innenminister eine positive Bilanz.

Annika Grah 03.03.2026 - 13:37 Uhr

Der Landtagswahlkampf ist nach den Worten von Innenminister Thomas Strobl (CDU) „überwiegend friedlich“ gewesen. Das, was es an Straftaten gegeben habe, habe sich im Bereich der Sachbeschädigungen bewegt, sagte Strobl am Dienstag. „Das ist nicht schön, aber auch nicht ganz neu.“ Die Anzahl der körperlichen Auseinandersetzung sei überschaubar. „Jede Einzelne ist eine zuviel. Gewalt hat in der Auseinandersetzung nichts zu suchen“, betonte Strobl. Er sei aber froh darüber, dass bis zur Stunde nichts Schlimmes passiert sei. Seine Prognose für die nächsten fünf Tage sei, dass der Ton nochmal rauer werde.