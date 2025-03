Weil immer mehr Angriffe auf Zugpersonal geschieht, setzt die Deutsche Bahn vermehrt auf Bodycams. Wann werden diese eingesetzt und wer darf die Aufnahmen auswerten?

Christine Bilger 12.03.2025 - 12:30 Uhr

Die Deutsche Bahn will den Einsatz sogenannter Bodycams bei ihrem Zugpersonal in Baden-Württemberg ausweiten. Das diene der Verbesserung der Sicherheit der Reisenden und der Mitarbeitenden in den Zügen, teilt das Unternehmen mit. Nach und nach soll das Personal auf allen Strecken im Land über die kleinen, am Körper getragenen Digitalkameras verfügen.