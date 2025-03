Sicherheit in Baden-Württemberg

Das Land gilt als sicher, die Zahlen belegen das – doch viele nehmen die Lage anders wahr. Was ist da los? Die Politik muss Antworten liefern, um Hetzern das Handwerk zu legen, meint unsere Polizeireporterin Christine Bilger.

Christine Bilger 26.03.2025 - 17:30 Uhr

Alle Jahre wieder kommt der Warnruf: „Man muss so eine Statistik aber mit Vorsicht lesen!“ Es stimmt – die Zahlen repräsentieren nicht die ganze Wahrheit. Denn das, was in der Kriminalitätsstatistik steht, sind nicht alle Fälle, die im vergangenen Jahr geschehen sind – manche sind aus dem Vorjahr, andere noch nicht drin, je nach Bearbeitungsdauer bei der Polizei. Daher ist die Momentaufnahme nicht immer sehr präzise. Aber sie ist ein Anhaltspunkt.