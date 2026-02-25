Sicherheit in Böblingen CDU will Videoüberwachung am Bahnhof
Beim Thema Sicherheit steht der Böblinger Bahnhof häufig im Fokus. Schon länger will die CDU dort Videoüberwachung haben. Dank einer Gesetzesänderung ist dies jetzt leichter möglich.
An Bahnhöfen größerer Städte ist viel los. Als Verkehrsdrehscheiben schleusen sie täglich Massen von Fahrgästen durch den Tag, insbesondere in den Abendstunden werden die Bahnhofsplätze zudem zum Treffpunkt von Menschen jeglicher Couleur, manchmal geht es laut und ruppig zu – so auch in Böblingen.