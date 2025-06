Sicherheit in Deutschland: Zeitenwende für Geheimdienste

Sicherheit in Deutschland

Die Sicherheit Deutschlands werde auch in Afghanistan verteidigt, hieß es einmal. Nun blicken wir auf die Ukraine. Doch es gäbe auch hierzulande einiges zu tun: Drohnen spähen Militäranlagen aus, ohne dass Polizei oder Bundeswehr das zu verhindern wüssten. Cyberangriffe legen Unternehmen und öffentliche Institutionen lahm. Russische Desinformationskampagnen zielen darauf ab, die deutsche Öffentlichkeit zu verunsichern. Extremisten aller Couleur finden mehr Zulauf denn je. Islamisten werben im Internet und auf israelkritischen Demos Nachwuchs an. Spione und Saboteure treiben ihr Unwesen wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Höchste Zeit, die Sicherheit Deutschlands in Deutschland selbst besser zu verteidigen.