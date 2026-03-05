Muss man sich größere Sorgen machen im Stadtbezirk Möhringen? Da fällt ein Schuss in einem Dönerimbiss nahe dem Bahnhof, ein 27-Jähriger überlebt den Bauchschuss dank ärztlicher Kunst. Da begegnet der ehemalige VfB-Fußballer und Ex-Nationalspieler Kevin Kuranyi zwei Einbrechern in seinem Haus, die mit Beute im Wert von 150.000 Euro entkommen. Da geht vor dem Polizeirevier ein Streifenwagen in Flammen auf. Da wird ein Freier von einer jungen Prostituierten mit Schlägen und Schere angegriffen, weil er stornieren wollte. Nun zeigt sich: Laut Kriminalstatistik 2025, die am Donnerstag vorgestellt wurde, hat die Zahl der Straftaten in Möhringen um mehr als 20 Prozent zugenommen.