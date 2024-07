Sicherheit in Stuttgart

Die Debatte über die Sicherheit in der Stuttgarter Innenstadt nimmt immer mehr Fahrt auf. Das birgt Risiken, bietet aber auch eine Chance.

Jürgen Bock 19.07.2024 - 15:50 Uhr

Wie schlimm ist es denn nun in der Stuttgarter Innenstadt? Ganz objektiv beantworten kann das keiner. Denn es geht um Emotionen. Während die einen das Leben nach der Coronakrise in vollen Zügen genießen, ausgehen und sich wohlfühlen, wächst bei anderen offenbar der Eindruck der ständigen Bedrohtheit. Immer mehr Menschen äußern sich auch öffentlich in dieser Richtung.