2025 war der Markt der Miet-Poller für Durchfahrtssperren leergefegt. Der Prinz half aus und brachte welche aus Pforzheim. Wie sieht es heuer beim Faschingsumzug aus?
Nur gut, dass im vergangenen Jahr Harmonie herrschte zwischen Prinz und Faschings- beziehungsweise Karnevalsgesellschaften in Stuttgart: Denn der Prinz, in seiner Heimatstadt Kommunalpolitiker und ehrenamtlicher Stellvertreter des Bürgermeisters, konnte helfen, die Sicherheitsvorkehrungen für den großen Umzug am Dienstag umzusetzen. Jörg Augenstein lieh kurzerhand in Pforzheim, wo er für die CDU als Stimmenkönig im Stadtrat sitzt, die Poller aus, die auf dem Markt im Februar 2025 nicht verfügbar waren. So konnte Stuttgart das Sicherheitskonzept umsetzen und den Umzug geschützt vor möglichen Angriffen mit Fahrzeugen starten lassen.