Mit einem Elf-Punkte-Plan will Stuttgarts OB mehr Sicherheit in der Stadt schaffen. Was aber ist für die Polizei überhaupt leistbar? Im ersten Halbjahr ist die Kriminalität in Stuttgart wieder gestiegen – auch die Gewaltdelikte.

Wer nachts durch die Stuttgarter Innenstadt läuft, kann sich schon so seine Gedanken machen. Stuttgarts OB Frank Nopper (CDU) war an einem Augustwochenende zusammen mit Polizeipräsident Markus Eisenbraun unterwegs – und brachte dann einige Gedanken zu Papier. Erst zehn, dann elf Punkte listete er auf, um die Sicherheitslage in der Landeshauptstadt zu verbessern. Auf die meisten Maßnahmen, für die Bund und Land zuständig sind, hat das Stadtoberhaupt freilich keinen Einfluss. Und auch für die eigenen fünf Punkte gibt es reichlich Hürden zu überwinden.