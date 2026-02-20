 
Streit um „Bio-Finnen" als Taxifahrer

Sicherheit: Streit um „Bio-Finnen“ als Taxifahrer
Die finnische Polizei ermittelt zunehmend wegen Vergewaltigungen, die Taxifahrer begangen haben sollen. Foto: dpa/Vesa Moilanen

„Echte Finnen” als Fahrer bietet ein Taxi-Unternehmen in Helsinki an. Das Angebot kommt bei Kunden gut an, weniger gut bei der Antidiskriminierungsstelle.

„Du musst nicht erklären, wohin Du fährst, Du musst Dich nicht fürchten.“ So reagierten die Kunden, erzählt gegenüber dem Fernsehsender „Yle“ einer der Taxifahrer. Er erwägt, sich mit anderen „biofinnischen“ Taxifahrer zusammen zu tun, um so diesen Vorteil auszubauen. Dieses Vorhaben sei „eine rechtswidrige Diskriminierung aufgrund von Ethnizität und Herkunft“, sagt Robin Harms, Sprecher der finnischen Antidiskriminierungsbehörde, zu dem Angebot des finnischen Taxi-Unternehmens.

 

Schließlich gilt das Land im Norden Europas als progressiv, eine Herabsetzung von Menschen mit Migrationshintergrund würde auch gegen EU-Recht verstoßen. Auf der anderen Seite erlebt Finnland durch einen erhöhten Ausländeranteil einen Rechtsruck; seit dem Jahr 2023 ist eine Partei in der Regierungsverantwortung, welche so ähnlich heißt, wie das Angebot des Taxiunternehmens – „Basisfinnen“, was man auch als „echte, wirkliche“ Finnen übersetzen kann. Und jene Partei beschwört eine Art Rückkehr „zu den Wurzeln“, zu einem traditionelleren Finnlandbild.

Von 2018 an wurde es leichter, einen Taxischein zu erwerben

Die „Basisfinnen“ konnten somit auch eine Verschärfung des Asylrechts und schnellere Abschiebungen durchsetzen. Auf der anderen Seite setzte der bürgerliche Koalitionspartner „Nationale Sammlung“ bereits in einer vorigen Regierung 2018 eine Liberalisierung des Arbeitsrechts um, und so wurde es leichter, einen Taxischein zu erwerben. Das nutzten auch viele Menschen mit Migrationshintergrund, oftmals mit geringen Sprachkenntnisse.

Durch die weniger strengen Regelungen ist es zu unklaren Preissystemen und Kämpfen unter den Taxi-Unternehmen gekommen, die bis hin zu Vandalismus an den Autos reichen. Gleichzeitig mehrten sich in den letzten Jahren Vergewaltigungen von Frauen durch Taxifahrer, auch Anfang Februar gab es entsprechende Meldungen. Die Basisfinnen machen hierfür Migranten und die Liberalisierung des Koalitionspartners verantwortlich und fordern strengere Eignungskriterien.

Ein Betrieb verfügt ausschließlich über Fahrerinnen

Als Reaktion auf die Übergriffe hat ein weiteres Taxi-Unternehmen namens „Club Wowo“ seinen Betrieb in der Metropolenregion Helsinki aufgenommen – es verfügt ausschließlich über Fahrerinnen, welche nur Frauen sowie Kinder bis zum 14. Lebensjahr chauffieren.

Die „Männer-Gleichheitsvereinigung“ sieht hierin eine Benachteiligung von Männern und protestiert. Doch das Unternehmen wurde in Zusammenarbeit mit der finnischen Antidiskriminierungsbehörde gegründet. „Die Gesetzgebung ermöglicht eine positive Sonderbehandlung, wenn jene ein Ziel wie die Sicherheit, umsetzt“, meint Anni Uittamo, Gründerin des Unternehmens.

Wie es mit dem Taxi-Unternehmen weitergeht, das die „echten Finnen“ im Angebot hat, bleibt noch offen. Das öffentliche Interesse am Fortgang ist in Finnland jedenfalls groß.

