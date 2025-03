Die Sicherheitspanne um die öffentlich gewordenen Gruppenchats ranghoher US-Regierungsmitglieder schlug international Wellen. US-Vizepräsident J.D. Vance schließt personelle Konsequenzen dennoch aus.

red/afp 28.03.2025 - 21:24 Uhr

Nach der Sicherheitspanne in einem Gruppenchat ranghoher US-Regierungsvertreter hat Vizepräsident JD Vance personelle Konsequenzen ausgeschlossen. US-Präsident Donald Trump werde sich nicht dazu zwingen lassen, „irgendjemanden zu feuern“, sagte Vance am Freitag bei einem Besuch in Grönland zu Journalisten. „Wir stehen hinter unserem gesamten nationalen Sicherheitsteam.“