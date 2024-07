Mit dem Attentat auf Donald Trump ist dessen Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl wahrscheinlicher geworden. Deutschland muss sich darauf vorbereiten. Und dabei vor allem zwei Dinge tun, kommentiert unser Berliner Korrespondent Tobias Peter.

Tobias Peter 15.07.2024 - 17:59 Uhr

Wer würde die eigene Sicherheit einer Firma anvertrauen, in der plötzlich der eine auf den anderen schießt? In der es zwei so zerstrittene Lager gibt, dass man sich wahlweise entweder Hassbotschaften zukommen lässt oder aber schon lange gar nicht mehr miteinander spricht. Und in der mit immer größerer Wahrscheinlichkeit ein Krimineller der Chef wird.