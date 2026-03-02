 
  2. Politik

  4. Teherans langer Arm reicht bis zu uns

Sicherheitsrisiken in Deutschland: Teherans langer Arm reicht bis zu uns
1
Razzia gegen das Islamische Zentrum Hamburg – einem Brückenkopf des Irans in Deutschland. Seit anderthalb Jahren ist es geschlossen. Foto: dpa

Mit den Angriffen Israels und der Vereinigten Staaten gegen den Iran wachsen auch bei uns die Sicherheitsrisiken. Teheran nimmt über viele Kanäle Einfluss.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Armin Käfer (kä)

Die Bundesregierung hält sich nach eigenem Bekunden raus aus der militärischen Operation gegen das Regime im Iran. Dennoch bleibten wir davon nicht unbehelligt. Sicherheitsexperten warnen vor wachsenden Risiken in Deutschland.

 

„Das iranische Regime hat in der Vergangenheit wiederholt gezeigt, dass es seinen Terror auch außerhalb der eigenen Grenzen austrägt“, mahnt der CDU-Politiker Marc Henrichmann, Vorsitzender des parlamentarischen Gremiums zur Kontrolle der Geheimdienste, in der „Süddeutschen Zeitung“. Er warnt vor „Vergeltungsmaßnahmen durch iranische Schläferzellen in Europa“. Felix Klein, Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung, sagt: „Wir müssen von einer gesteigerten Bedrohungslage für jüdisches Leben in Deutschland ausgehen.“

Staatsterrorismus mit dem Segen der Mullahs

„Nachrichtendienste der Islamischen Republik Iran setzen auch staatsterroristische Mittel zur Durchsetzung ihrer Ziele ein“, so das Bundesamt für Verfassungsschutz. Als „Beleg für das aggressive Vorgehen“ des Iran gilt ein Anschlag am 18. November 2022 in Bochum. Der Attentäter hat eine Schule neben der örtlichen Synagoge in Brand gesetzt. Das Oberlandesgericht Düsseldorf stellte in seinem Urteil vom 19. Dezember 2023 fest, dass dabei im Vorfeld eine „staatliche iranische Stelle“ die Finger im Spiel hatte.

Laut Verfassungsschutz zählen Agenten des Iran zu den „Hauptakteuren der gegen Deutschland gerichteten Spionage“ und „nachrichtendienstlicher Cyberangriffe“. Im Visier solcher Attacken stünden „insbesondere die in Deutschland aktiven iranischen Oppositionsgruppen“ und zudem „(pro-)israelische sowie (pro-)jüdische Ziele in Deutschland“.

Operiert der Iran auch in Deutschland? „Die Gefahr ist absolut real"

Neuer Krieg in Nahost Operiert der Iran auch in Deutschland? „Die Gefahr ist absolut real"

Deutschlands Außenminister Wadephul warnt: Der Iran bedroht nicht nur Israel, sondern auch Deutschland und Europa. Wie reagiert Berlin auf diese Gefahr? Ein Überblick.

Hacker, die aus Teheran gesteuert werden

Seit 2019 sei es „wiederholt zu Entführungen von hochrangigen Zielpersonen aus dem oppositionellen Spektrum“ durch iranische Agenten gekommen. „Auch in Deutschland lebende Personen können Opfer solcher Operationen werden“, so der Verfassungsschutz. „Staatlich gesteuerte iranische Cyberakteure“ hätten zudem gehäuft Leute aus der iranischen Diaspora attackiert. Entsprechende Angriffe habe zum Beispiel die vom iranischen Regime unterstützte Hackergruppe „Charming Kitten“ ausgeführt, seit 2023 vermehrt in Europa.

Newsblog zu Angriffen auf Iran: Bundesregierung bereitet Rückholung von Deutschen aus Nahost vor

Newsblog zu Angriffen auf Iran Bundesregierung bereitet Rückholung von Deutschen aus Nahost vor

Nach der Tötung von Irans oberstem Führer setzen die USA und Israel ihre Angriffe fort. Der Iran reagiert mit Gegenangriffen. Mit unserem Newsblog bleiben Sie auf dem Laufenden.

Der Verfassungsschutz hat unterschiedliche iranische Agenten im Blick. Sie würden vom Ministerium für Nachrichtendienste und Sicherheit (Vaja), vom Auslandsgeheimdienst der iranischen Revolutionsgarden oder einer militärischen Spezialeinheit namens „Quds Force“ gesteuert. Ein „bedeutendes Propagandazentrum Irans in Europa“ hat die Bundesregierung im Juli 2024 stillgelegt: das Islamische Zentrum Hamburg. Von dort aus wurde laut Verfassungsschutz „versucht mit Hilfe regierungstreuer Iraner Einfluss auf Schiiten unterschiedlicher Nationalität zu nehmen“.

Al Qaida und Iran haben ähnliche Feindbilder

Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik verweist zudem auf den „Nexus zwischen Al-Kaida und Iran“. Der derzeitige Chef des Terrornetzwerks, ein Ägypter namens Saif al-Adl, soll in Teheran Unterschlupf gefunden haben. Der Iran unterstütze Al-Kaida, obwohl die Organisation sich auch gegen Schiiten richte. Es gebe aber eine „gemeinsame Feindschaft“ gegenüber den USA und Israel.

In Deutschland leben laut Bundesinnenministerium knapp 250 000 Muslime schiitischen Glaubens. Zudem gebe es hier „die größte iranische Community in Europa“, so der Mediendienst Integration. 319 000 Menschen mit iranischem Migrationshintergrund halten sich demnach in der Bundesrepublik auf. 128 000 Iraner hätten in den vergangenen 25 Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft erworben.

Wie Irans neuer oberster Führer bestimmt wird

Nach Chameneis Tod Wie Irans neuer oberster Führer bestimmt wird

Nachdem Chamenei bei den US-israelischen Angriffen getötet wurde, bilden iranische Offizielle einen dreiköpfigen Übergangsrat im Iran.Kommt aus seinen Reihen der neue oberste Führer des Iran?
Engere Kooperation: EU und Schweiz einigen sich auf neue bilaterale Abkommen

Engere Kooperation EU und Schweiz einigen sich auf neue bilaterale Abkommen

Nach jahrelangen zähen Verhandlungen haben die EU und die Schweiz neue Vereinbarungen zur Zusammenarbeit. Gegner in der Schweiz sprechen jedoch von einem „EU-Unterwerfungsvertrag".
Naher Osten: Iran-Konflikt weitet sich aus – Hisbollah greift Israel an

Naher Osten Iran-Konflikt weitet sich aus – Hisbollah greift Israel an

Nach der Tötung von Irans oberstem Führer setzen die USA und Israel ihre Angriffe fort. Der Iran reagiert mit Gegenangriffen - und bekommt jetzt Unterstützung eines Verbündeten.
Im Irak und Jordanien: Iran feuert mit Drohnen und Raketen auf Stützpunkte der Bundeswehr

Im Irak und Jordanien Iran feuert mit Drohnen und Raketen auf Stützpunkte der Bundeswehr

Der Iran hat bei seinen Gegenangriffen offenbar auch Stützpunkte der Bundeswehr attackiert. Seit Samstagmorgen seien mehrere iranische Drohnen und Raketen abgefeuert worden.
Krieg im Nachen Osten: Irans Ex-Präsident Ahmadinedschad bei Luftangriff getötet

Krieg im Nachen Osten Irans Ex-Präsident Ahmadinedschad bei Luftangriff getötet

Ein Luftschlag tötet Mahmud Ahmadinedschad. Der frühere Präsident war zuletzt politisch isoliert.
Tod von Chamenei: Starrköpfig in den Untergang

Tod von Chamenei Starrköpfig in den Untergang

Irans Revolutionsführer Ajatollah Ali Chamenei wollte sein Regime retten – und scheiterte. Ein Rückblick auf sein Leben und seinen Einfluss.
Von Thomas Seibert
Angriff auf den Iran: Die Menschen tragen die größte Last

Angriff auf den Iran Die Menschen tragen die größte Last

Ob sich der Angriff gegen den Iran zu einem Krieg auswächst ist noch offen. Die Möglichkeit besteht, kommentiert Christian Gottschalk. Noch ist vieles unklar.
Von Christian Gottschalk
USA und Israel greifen Iran an: Israelische Medien berichten über Tod Chameneis

USA und Israel greifen Iran an Israelische Medien berichten über Tod Chameneis

Eine offizielle Todesnachricht gibt es bislang nicht. Doch mehrere israelische Medien berichten unter Berufung auf Militärkreise über den Tod des iranischen Staatschefs Chamenei.
Krieg im Nahen Osten: Experte: Trumps Aufruf an Iraner ist höchst unverantwortlich

Krieg im Nahen Osten Experte: Trumps Aufruf an Iraner ist höchst unverantwortlich

Die USA hoffen, mit ihren Angriffen auf den Iran einen Umsturz herbeizuführen. Doch so einfach ist es laut dem Nahost-Experten Simon Wolfgang Fuchs nicht.
Israel und USA greifen Iran an: Trump will Regime stürzen – „Wenn wir fertig sind, übernehmt ihr die Regierung"

Israel und USA greifen Iran an Trump will Regime stürzen – „Wenn wir fertig sind, übernehmt ihr die Regierung"

Inmitten der Verhandlungen im Atomstreit haben die USA und Israel am Samstag erneut den Iran angegriffen. Wie ist der erneute Krieg einzuordnen?
Von Thomas Seibert
