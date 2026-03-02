Sicherheitsrisiken Teherans langer Arm reicht bis zu uns
Mit den Angriffen Israels und der Vereinigten Staaten gegen den Iran wachsen auch bei uns die Sicherheitsrisiken. Teheran nimmt über viele Kanäle Einfluss.
Die Bundesregierung hält sich nach eigenem Bekunden raus aus der militärischen Operation gegen das Regime im Iran. Dennoch bleibten wir davon nicht unbehelligt. Sicherheitsexperten warnen vor wachsenden Risiken in Deutschland.
Nachdem Chamenei bei den US-israelischen Angriffen getötet wurde, bilden iranische Offizielle einen dreiköpfigen Übergangsrat im Iran.Kommt aus seinen Reihen der neue oberste Führer des Iran?
Deutschlands Außenminister Wadephul warnt: Der Iran bedroht nicht nur Israel, sondern auch Deutschland und Europa. Wie reagiert Berlin auf diese Gefahr? Ein Überblick.