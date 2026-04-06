Beim Fahndungs- und Sicherheitstag zeigt die Polizei in den Kreisen Ludwigsburg und Böblingen Präsenz. Ziel ist es auch, das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu stärken.
06.04.2026 - 10:21 Uhr
Das Polizeipräsidium hat jetzt Bilanz gezogen zum sogenannten Fahndungs- und Sicherheitstag am 27. März. Rund 400 Einsatzkräfte von Landes- und Bundespolizei, Zoll und verschiedenen Behörden hatten in dem etwa 20 Stunden dauernden Einsatz in den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg unterschiedliche Kontrollen durchgeführt. Die öffentlichkeitswirksame Aktion ist Teil der landesweiten polizeilichen Sicherheitsstrategie zur Bekämpfung der Kriminalität im öffentlichen Raum.