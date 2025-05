Dutzende Straftaten, spektakuläre Flucht und Prävention im Fokus: Der Sicherheitstag im Rems-Murr-Kreis hatte viele Facetten – und eine klare Botschaft.

Frank Rodenhausen 15.05.2025 - 09:32 Uhr

Ein Dienstag im Mai, an dem Blaulicht zum Alltag wurde: Der länderübergreifende Sicherheitstag am 13. Mai hat auch im Rems-Murr-Kreis eine sichtbare Polizeipräsenz mit sich gebracht. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, waren mehr als 300 Einsatzkräfte im gesamten Präsidiumsbereich unterwegs – unterstützt von Partnerbehörden und koordiniert aus dem Führungs- und Lagezentrum in Aalen. Ihr Ziel: mehr Sicherheit im öffentlichen Raum und ein gestärktes Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung.