Israel will Gebiete in Gaza, Syrien und im Libanon auf Dauer besetzen

Seit rund eineinhalb Jahren kämpft Israel im Gazastreifen. Nach einer Waffenruhe, während der etliche Geiseln freikamen, setzt die Armee nun wieder auf militärische Härte.

red/dpa 16.04.2025 - 14:30 Uhr

Israel will alle eroberten Gebiete im Gazastreifen, im Libanon sowie in Syrien dauerhaft unter militärischer Kontrolle behalten. Die Armee werde in den besetzten „Sicherheitszonen“ bleiben und einen Puffer zwischen feindlichen Kämpfern und Israel bilden – „in jeder vorübergehenden oder dauerhaften Realität“ im Gazastreifen, wie Verteidigungsminister Israel Katz nach Angaben seines Büros sagte. Dies gelte auch für eroberte Gebiete im Libanon und in Syrien.