Sichtung am Nachthimmel

Am Dienstagabend staunen viele Menschen, unter anderem in Baden-Württemberg und Stuttgart nicht schlecht. Ein unbekanntes Flugobjekt erleuchtet den Nachthimmel.

nse 27.08.2024 - 22:13 Uhr

Zu einer ungewöhnlichen Sichtung ist es am späten Dienstagabend am nächtlichen Himmel über der Region Stuttgart sowie in anderen Teilen Baden-Württembergs und Deutschlands gekommen.