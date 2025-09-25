Der Bundesinnenminister hat nach den jüngsten Vorfällen in Europa vor zunehmender Gefährdung durch Drohnen gewarnt. „Wir sind Ziel einer hybriden Bedrohung“, sagte er im Bundestag.
25.09.2025 - 10:49 Uhr
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat nach den jüngsten Vorfällen in Europa vor der zunehmenden Gefährdung durch Drohnen gewarnt. „Wir sind Ziel einer hybriden Bedrohung“, sagte er am Donnerstag im Bundestag. „Wir sind Ziel von Sabotage und Spionage.“ Die Bedrohung durch Drohnen sei „hoch“ und im Einzelfall auch „konkret“. Die Aggression gehe dabei auch von Russland aus.