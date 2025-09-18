Die Reifen quietschen wieder im Rems-Murr-Kreis. Der MSC Wieslauftal lädt zum 63. Rudersberger Motocross ein. Am Wochenende, 19. bis 21. September, gibt es Racing, Action und Party.
18.09.2025 - 13:54 Uhr
Bei der Weltmeisterschaft im Sidecarcross ist Spannung garantiert. Hier brettern Teams im Seitenwagen auf drei Rädern über die Erde. Der Ausgang ist noch völlig offen. Duos aus elf Nationen kämpfen um die Krone. Am Wochenende ist der MSC Wieslauftal in Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) am Königsbronnhof 45 Schauplatz des Motorsports der Extraklasse. „Ganz besonders freuen wir uns über die starke Präsenz der deutschen Teams“, kündigt der Motorsportclub an. Dazu kommen Partyzelt und Feuerwerk.