Die Reifen quietschen wieder im Rems-Murr-Kreis. Der MSC Wieslauftal lädt zum 63. Rudersberger Motocross ein. Am Wochenende, 19. bis 21. September, gibt es Racing, Action und Party.

Bei der Weltmeisterschaft im Sidecarcross ist Spannung garantiert. Hier brettern Teams im Seitenwagen auf drei Rädern über die Erde. Der Ausgang ist noch völlig offen. Duos aus elf Nationen kämpfen um die Krone. Am Wochenende ist der MSC Wieslauftal in Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) am Königsbronnhof 45 Schauplatz des Motorsports der Extraklasse. „Ganz besonders freuen wir uns über die starke Präsenz der deutschen Teams“, kündigt der Motorsportclub an. Dazu kommen Partyzelt und Feuerwerk.

Am 20. und 21. September kommen Motorsportfreunde voll auf ihre Kosten. Die 1,6 Kilometer lange Strecke mit Hanglage, Schlamm, Schikanen und Steilwandkurven genießt bei den Fahrern einen guten Ruf. Am Samstag ab 10 Uhr finden Training und die Qualifikationsrennen für das Sidecarcross World Championship Finale statt. Dazu kommen die Qualifikation und der Rennlauf für das Quad National. Am Sonntag ab 9 Uhr ist dann erneut Training.

Auf dem Motorrad finden Training, Qualifikation und Rennläufe statt

Der Blick richtet sich dann besonders auf die Rennläufe des Sidecarcross World Championship Finale, die um 13 Uhr starten. Auch im Quad National folgt der Finallauf. Auf dem Motorrad finden Training, Qualifikation und Rennläufe der ADAC BW Pokal Open statt. In dieser Disziplin sind auch einige Lokalmatadoren unter den Solofahrern angekündigt. Zwischen den Rennläufen zeigen die Jugendfahrer (sechs bis 17 Jahre) ihr Können.

Ein Wermutstropfen: Das Team Weinmann des MSC kann nicht an den Start gehen. Joshua Weinmann zog sich eine Halswirbelverletzung zu. Sein Bruder Noah tritt allerdings gemeinsam mit dem britischen Top-Piloten Dan Faden an. Beim letzten WM-Rennen holten sie den zweiten Platz in der Tageswertung.

Mega-Party schon ab Freitag

Gefeiert wird im Partyzelt mit der XXL WM-Bar. Die „Wasenrocker“ spielen am Freitag ab 20 Uhr. Zur selben Zeit am Samstag startet die Band „Himmel & Hölle“. Und es kommt noch ein weiteres Highlight hinzu: das Riesenfeuerwerk am Freitag ab 22 Uhr. Der Eintritt in das Partyzelt ist an allen Tagen frei. Für einen kostenlosen Shuttle-Service ist gesorgt.

Die Piloten im Sidecarcross – oder zu deutsch: Seitenwagen (Archivbild 2023). Foto: MSC Wieslauftal

„Diese Veranstaltung mit ihrer langen Tradition hat sich zu einem festen Bestandteil unseres Gemeindelebens entwickelt und lockt Jahr für Jahr Sportbegeisterte aus nah und fern zu uns“, formuliert der Rudersberger Bürgermeister Raimon Ahrens im Programmheft, dessen Stadt in diesem Jahr 50-Jahr-Jubiläum feiert. Alle Jahre wieder finden sich mehrere Tausend Besucher auf dem Gelände ein.

Florian Schrag, stellvertretender Vorsitzender und Axel Siegle, Vorsitzender des MSC Wieslauftal, verleihen hier ihrem Stolz Ausdruck: „Besonders nach den Herausforderungen des letzten Jahres, in dem das Jahrhundert-Hochwasser viele an die Belastungsgrenze gebracht hat, haben alle zusammengehalten und Leidenschaft bewiesen. “

Gutes Wetter bei der Sidecarcross WM angekündigt

Für Kinder unter zwölf Jahren ist der Eintritt frei. Die Tickets gibt es ausschließlich an der Tageskasse. Die Jugend ab zwölf Jahren zahlt am Samstag zehn, am Sonntag 20 oder für das Wochenendticket 25 Euro. Erwachsene ab 16 zahlen für den ersten Tag 20, den zweiten 35 oder für beide zusammen 40 Euro. Ein Platz auf dem Campingplatz kostet für das ganze Wochenende 30 Euro, der Parkplatz für ein Fahrzeug pro Tag 3 Euro.

Der Blick auf die 1,6 Kilometer lange Strecke und das Gelände (Archivbild 2023). Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Zum Essen gibt es Klassiker wie die rote Wurst, Currywurst, Steak, Schnitzel, Pommes und Kartoffelsalat. Zum Trinken unter anderem Bier, Wein oder Softdrinks wie Cola. Für die Tage vom 19. bis 21. September wird sonniges Wetter zwischen 25 und 29 Grad vorhergesagt. Gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche 63. Auflage des Rudersberger Motocross.