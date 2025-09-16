Sie bändigte den Wu-Tang Clan: Vom Rock zur Rap-Legende: Eva Ries und der Wu-Tang Clan

Welche Frau hat es geschafft, den Wu-Tang Clan zu zähmen? Vermutlich keine. Am nächsten dran war aber mit Sicherheit ihre langjährige Marketing Managerin Eva Ries. Mehr als 25 Jahre hat die Deutsche, die sie irgendwann alle Killer Bee Evil-E nannten, mit GZA, RZA, ODB, Ghostface Killah, Raekwon, U-God, Inspectah Deck, Masta Killa und Method Man zusammengearbeitet, für sie Drogen bei Marilyn Manson geschnorrt, während eines Wu-Tang-Clan-Dokudrehs eine Schießerei miterlebt, ist einer Massenschlägerei auf einem Konzert in Harlem entflohen und hat später ihre Tochter, Melina Xanadu Boutris, mit zweitem Namen nach ODBs Namensvorschlag benannt. Ein kleiner Einblick in die von außen schwer greifbare Beziehung der gebürtigen Mannheimerin zur wohl berühmtesten Rap-Band der Welt, die irgendwo zwischen Familienmitglied, Kindergärtnerin und Problemlöserin für alles liegt, ist ab 16. September in der ARD Mediathek in der Dokumentation „Evil E – Eva Ries und der Wu-Tang Clan“ zu sehen.