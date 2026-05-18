Sie feierten eine halbe Stunde lang den Aufstieg – dann kam die Hiobsbotschaft für die SG Heli

Es war eine sportliche Achterbahnfahrt der Gefühle der krasseren Sorte: Eine halbe Stunde lang dachten die Handballerinnen der SG Hegensberg/Liebersbronn am Sonntagabend, sie seien in die Oberliga aufgestiegen. Dann aber kam die Nachricht: Doch nicht, Siegerinnen des Viererturniers um den Aufstieg in Lichtenstein-Unterhausen sind die Gastgeberinnen der SG Ober-/Unterhausen. Am Montag folgte noch ein Schriftverkehr mit dem Baden-Württembergischen Handball-Verbandes (BWHV). Das endgültige Ergebnis und damit die Bestätigung stand zunächst noch aus, aber die Lage scheint eindeutig – zuungunsten der Berghandballerinnen.