Sie macht Spaß in Sindelfingen Wirklich alles über Hazel Brugger – fast
Sie macht Comedy, sie moderierte den ESC, sie backt Pizza und sie traf Angela Merkel: Die Stadthalle war ausverkauft am Montagabend.
Sie macht Comedy, sie moderierte den ESC, sie backt Pizza und sie traf Angela Merkel: Die Stadthalle war ausverkauft am Montagabend.
Zuletzt steht Hazel Brugger auf der Bühne der Sindelfinger Stadthalle, spricht über Backrezepte, und es ist Comedy. Sie hat ihr Programm beendet und hat ihre Zuschauer gebeten: „Gibt‘s Fragen an dieser Stelle?“ Es gibt sie, zögerlich kommen sie ans Tageslicht – das Sindelfinger Publikum möchte zum Beispiel wissen, wann die Teilnehmer der RTL-Reality-Show „Last One Laughing“ denn die Toilette benutzen dürften. Hazel Brugger, junge Mutter seinerzeit, gesteht sogar, dass sie zweimal in einer Drehpause der Show Milch abpumpte – „sonst wäre mein Busen explodiert!“ Sie denkt kurz nach und stellt sich vor, welch einen Showeffekt das gehabt hätte: „Buaam! Supergeil!“