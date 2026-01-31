Als Johnny Rotten, Frontmann der Sex Pistols, war er in den 70er Jahren eine Leitfigur der Punk-Bewegung. Noch heute provoziert John Lydon gern – und überrascht mit familientauglicher TV-Unterhaltung.
London - John Lydon ist immer für eine Überraschung gut. Kurz vor seinem heutigen 70. Geburtstag sorgte er zu Jahresbeginn in der britischen Ausgabe der TV-Show "The Masked Singer" für Lacher. Der ehemalige Frontmann der Sex Pistols trat dort als zotteliges Yak auf und krächzte Tom Jones' "Sex Bomb" und Olivia Newton-Johns "Physical".