Im Rems-Murr-Klinikum fand eine ganz besondere Geburt statt. Ohne künstliche Befruchtung kamen eineiige Drillinge auf die Welt. Den Jungs geht es prächtig.
19.08.2025 - 12:56 Uhr
Eine besondere Geburt sorgt im Perinatalzentrum des Rems-Murr-Klinikums in Winnenden für strahlende Gesichter. Am 21. Juli kamen dort die eineiigen Drillinge Luka, Levi und Leon zur Welt. Die Wahrscheinlichkeit einer solchen Geburt liegt bei 1 zu 200 Millionen. Und: Die drei Neugeborenen entwickeln sich prächtig. Schon bald können sie nach Hause zu ihren Eltern – und zu ihrer Schwester Amelia.