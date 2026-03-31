Sieben Jahre nach der Cyber-Attacke auf das Stuttgarter Staatstheater haben Ermittler zwei mutmaßliche Verantwortliche für den Angriff identifiziert. Die Fahndung läuft weltweit.
31.03.2026 - 08:53 Uhr
Sieben Jahre nach der Cyber-Attacke auf die Württembergischen Staatstheater Stuttgart haben Cybercrime-Ermittler zwei entscheidende Mitverantwortliche für den Angriff identifiziert. Der eine sei der mutmaßliche Kopf von zwei Hackergruppen, der andere der mutmaßliche Programmierer der von diesen Gruppen genutzten Schadsoftware. Dies teilten das bei der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe eingerichtete Cybercrime-Zentrum und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg mit.