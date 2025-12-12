Ein Discounter mit mehr Verkaufsfläche: Nach dem Abriss der alten Filiale hat sich Lidl mit einem Neubau in Weil der Stadt vergrößert – und will nicht nur mit Größe punkten.
12.12.2025 - 15:47 Uhr
Mehr als ein halbes Jahr lang war hier eine Baustelle – seit Donnerstag hat die Lidl-Filiale im Weil der Städter Gewerbegebiet, unweit der Ortsausfahrt Richtung Merklingen, nun wieder geöffnet. Das alte Gebäude hatte das Unternehmen mit Sitz in Neckarsulm nach der Schließung im Mai abreißen lassen und mit einer nach eigenen Angaben „modernen Einkaufsstätte“ ersetzt.