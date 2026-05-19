Der Siebenschläfertag soll über das Wetter im Sommer bestimmen. Wie sind die Aussichten für den Tag?
19.05.2026 - 08:44 Uhr
Der Siebenschläfer fällt 2026 auf Samstag, den 27. Juni. Viele Menschen verbinden den Tag mit einer alten Bauernregel: So wie das Wetter um den Siebenschläfer ist, soll es angeblich auch in den Wochen danach bleiben. Ganz so einfach ist es meteorologisch zwar nicht. Ein Blick auf die aktuellen Wetterkarten des europäischen Wettermodells ECMWF gibt aber zumindest eine erste Tendenz für Deutschland.