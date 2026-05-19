Der Siebenschläfertag soll über das Wetter im Sommer bestimmen. Wie sind die Aussichten für den Tag?

Der Siebenschläfer fällt 2026 auf Samstag, den 27. Juni. Viele Menschen verbinden den Tag mit einer alten Bauernregel: So wie das Wetter um den Siebenschläfer ist, soll es angeblich auch in den Wochen danach bleiben. Ganz so einfach ist es meteorologisch zwar nicht. Ein Blick auf die aktuellen Wetterkarten des europäischen Wettermodells ECMWF gibt aber zumindest eine erste Tendenz für Deutschland.

Temperaturen wohl wärmer als üblich Die aktuelle Prognose des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF) zeigt für die Woche vom 22. bis 29. Juni 2026 in Deutschland fast überall wärmere Temperaturen als üblich. Das bedeutet: Die Temperaturen liegen nach der Modellrechnung wahrscheinlich über dem, was Ende Juni normalerweise zu erwarten wäre.

Für Deutschland heißt das: Die Siebenschläfer-Woche könnte sommerlich warm werden. Besonders auffällig ist, dass die Prognose keine kühle Wetterlage für Deutschland vorhersagt. Von Norden bis Süden deutet vieles auf Temperaturen hin, die über dem Durchschnitt liegen.

Das heißt aber nicht automatisch, dass es überall heiß wird. Die Karte zeigt keine konkrete Vorhersage für einzelne Orte wie Stuttgart, Berlin oder Hamburg. Sie zeigt nur den groben Trend für die ganze Woche. Der lautet: eher zu warm als zu kühl. Zudem sind aussagekräftige Wettervorhersagen erst wenige Tage vorher machbar.

Regen: Kein eindeutiges Signal für Deutschland

Beim Regen ist das Bild weniger klar. Die ECMWF-Karten zeigen für Deutschland keine starke Abweichung nach oben oder unten. Anders gesagt: Es gibt derzeit keinen deutlichen Hinweis darauf, dass die Siebenschläfer-Woche in Deutschland besonders nass oder besonders trocken wird.

Das spricht eher gegen eine klare Dauerregenlage. Es bedeutet aber auch nicht, dass es trocken bleibt. Ende Juni können bei warmem Wetter jederzeit Schauer oder Gewitter entstehen, auch wenn die Woche insgesamt nicht besonders nass aussieht.

Was bedeutet das für den Siebenschläfer 2026?

Für den Siebenschläfer selbst und die Tage drumherum ergibt sich aus den ECMWF-Karten folgende Tendenz:

In Deutschland dürfte es rund um den Siebenschläfer 2026 eher warm werden. Beim Regen gibt es noch kein klares Signal. Eine sommerliche Wetterlage ist wahrscheinlicher als eine kühle und verregnete Phase. Ob daraus regional auch Hitze, Gewitter oder längere trockene Abschnitte werden, lässt sich mit diesen Karten noch nicht sicher sagen. Dafür sind genauere Wetterprognosen kurz vor dem Termin nötig.

Bleibt das Wetter danach wirklich sieben Wochen so?

Die Bauernregel zum Siebenschläfer wird oft so verstanden, als entscheide ein einziger Tag über den ganzen Sommer. Das stimmt so nicht. Meteorologen schauen eher auf die Wetterlage rund um Ende Juni und Anfang Juli. Wenn sich in dieser Zeit eine stabile Wetterlage bildet, kann sie den Sommer tatsächlich eine Zeit lang prägen.

Nach den ECMWF-Karten sieht es für Deutschland derzeit zumindest nicht nach einem kühlen Start in diese Phase aus. Der Trend geht eher in Richtung warmer Frühsommer. Beim Niederschlag bleibt die Prognose offen.