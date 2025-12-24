Israel treibt den Bau neuer Siedlungen im besetzten Westjordanland. Bei Deutschland und anderen Staaten löst das scharfen Widerspruch aus.
24.12.2025 - 19:49 Uhr
Berlin - Der vom israelischen Kabinett gebilligte Bau von 19 neuen Siedlungen im Westjordanland stößt bei westlichen Staaten auf heftige Kritik. Eine Gruppe von Staaten, darunter Deutschland, verurteilte den Schritt als Verstoß gegen das Völkerrecht. Er berge auch die Gefahr, die Instabilität in der Region zu verschärfen und die Bemühungen um ein Ende des Gaza-Krieges zu untergraben sowie die Aussichten auf langfristigen Frieden und Sicherheit in der gesamten Region zu beeinträchtigen.