Kleiner Gegner, hoher Sieg: Brasilien hat gegen Außenseiter Haiti keine Probleme und gewinnt deutlich. Ein Marokkaner möchte sich zu seiner möglichen Zukunft beim FC Bayern nicht äußern.
20.06.2026 - 05:00 Uhr
Philadelphia - Matheus Cunha feierte im Surfer-Style, Vinícius Júnior ließ die Hüften kreisen - zumindest beim Jubel haben sich Brasiliens Stars äußerst kreativ gezeigt. Doch das 3:0 des Rekord-Weltmeisters gegen den krassen Außenseiter Haiti war am Ende kein Glanzstück, sondern ein Pflichtsieg. Diesen Erfolg hatte Brasilien nach dem Unentschieden zum Auftakt gegen Marokko auch nötig.