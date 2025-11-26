Die deutschen Handballerinnen besiegen im WM-Eröffnungsspiel in der ausverkauften Porsche-Arena Island mit 32:25 – und hinterher gibt’s Lob fürs Stuttgarter Publikum.
26.11.2025 - 20:36 Uhr
Bundestrainer Markus Gaugisch klatschte erleichtert seinen Staff ab, die deutschen Handballfrauen tanzten freudestrahlend im Kreis und ließen sich dann von den 5527 Zuschauer in der ausverkauften Stuttgarter Porsche-Arena feiern: Mit 32:25 (18:14) ist der WM-Auftakt geglückt, der so wichtige erste Schritt auf dem langen Weg zu der ersehnten ersten Medaille seit 2007 ist getan.