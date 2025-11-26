Die deutschen Handballerinnen besiegen im WM-Eröffnungsspiel in der ausverkauften Porsche-Arena Island mit 32:25 – und hinterher gibt’s Lob fürs Stuttgarter Publikum.

Bundestrainer Markus Gaugisch klatschte erleichtert seinen Staff ab, die deutschen Handballfrauen tanzten freudestrahlend im Kreis und ließen sich dann von den 5527 Zuschauer in der ausverkauften Stuttgarter Porsche-Arena feiern: Mit 32:25 (18:14) ist der WM-Auftakt geglückt, der so wichtige erste Schritt auf dem langen Weg zu der ersehnten ersten Medaille seit 2007 ist getan.

Unsere Empfehlung für Sie Antje Döll mit 37 bei der Heim-WM Späte Krönung für die Grand Dame des deutschen Handballs? Sie arbeitet nebenbei als Kommissarin, hat sich im Handball alles hart erkämpft, nun steht Antje Döll als Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft mit 37 vor ihrem Karrierehöhepunkt. „Es war ein typisches Auftaktspiel, es lief nicht alles rund, aber wir haben unsere Schwächephasen gut überstanden und das Spiel souverän nach Hause gebracht“, sagte Rückraumspielerin Emily Vogel. Spätestens als die deutsche Mannschaft nach einer Auszeit von Gaugisch von 24:21 (45.) auf 30:22 (54.) davonzog, war die Partie entschieden. Entscheidend dazu beigetragen hatte Torfrau Katharina Filter, die immer stärker wurde. Dank ihrer Paraden – am Ende waren es über zehn – fand das deutsche Team seine Sicherheit wieder.

Katharina Filter zeigte starke Paraden. Foto: Baumann/Alexander Keppler

„Ich bin stolz, wie cool wir geblieben sind und wie wir die Energie der Halle genutzt haben, die Atmosphäre war einfach mega, das macht Lust auf mehr“, lobte Alina Grijseels auch das Stuttgarter Publikum. Die Spielmacherin von Borussia Dortmund bekam die Auszeichnung zur Spielerin des Spiels und war mit sieben Treffern die erfolgreichste Werferin, gefolgt von Jenny Behrend, Nieke Kühne (beide 5) und Viola Leuchter (4).

Und wie fühlte sich der Bundestrainer nach dem so lange mit Spannung erwarteten Eröffnungsspiel? „Sehr gut, das war das erwartet intensive Spiel gegen einen kampfstarken Gegner, mit dem ich sehr zufrieden bin“, sagte der gebürtige Göppinger Gaugisch, der seinen kompletten Kader nutzte: „Wir kommen über die Breite, ich konnte die Belastung verteilen und alle Spielerinnen ins Turnier bringen. Darüber bin ich sehr froh.“

Die nächste Möglichkeit, sich für die wirklich großen Aufgaben weiter einzuspielen, bietet sich am Freitag. Dann geht es um 18 Uhr gegen den krassen Außenseiter Uruguay, ehe am Sonntag (18 Uhr) in Stuttgart das letzte Vorrundenspiel gegen Serbien ansteht. Dann könnte auch die angeschlagene Annika Lott mit am Ball sein – und Gaugischs personelle Alternativen nehmen weiter zu.