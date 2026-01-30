Deutschland steht im Finale der Handball-Europameisterschaft. Angstgegner Kroatien kann die Mannschaft um Juri Knorr nicht stoppen. Im Endspiel könnte der Topfavorit warten.
30.01.2026 - 19:18 Uhr
Herning - Deutschlands Handballer greifen nach EM-Gold. Die Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason setzte sich im Halbfinale gegen Angstgegner Kroatien mit 31:28 (17:15) durch und hat ihre erste Medaille bei einer Europameisterschaft seit dem Titel 2016 sicher. Im Endspiel am Sonntag trifft der Olympia-Zweite entweder auf die dänischen Überflieger um Welthandballer Mathias Gidsel oder auf Außenseiter Island.