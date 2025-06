Die Selecao feiert im zweiten Pflichtspiel unter dem neuen Nationalcoach einen Sieg. Auch Ecuador kann für die WM-Endrunde planen.

red/sid 11.06.2025 - 08:34 Uhr

Die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft hat durch den ersten Sieg unter Trainer Carlo Ancelotti das Ticket für die WM-Endrunde 2026 gelöst. Am Geburtstag des italienischen Coaches (66) qualifizierte sich die Selecao mit einem 1:0 (1:0) gegen Paraguay als zweites südamerikanisches Team nach Weltmeister Argentinien. Auch Ecuador sicherte sich mit einem 0:0 in Peru die Teilnahme an dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada.