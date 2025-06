Die TSG Balingen besiegt Türk Gücü Friedberg mit 3:2 und kehrt in die Regionalliga zurück. Damit stehen alle künftigen Gegner der Stuttgarter Kickers fest.

Jürgen Frey 09.06.2025 - 15:58 Uhr

Riesenjubel bei der TSG Balingen: Durch ein 3:2 (2:0) gegen Türk Gücü Friedberg (Hessenliga) steigt der Vize-Meister der Oberliga Baden-Württemberg in die Fußball-Regionalliga auf. Die Treffer für die TSG vor 3032 Zuschauern in der Bizerba-Arena erzielten Ex-Kickers-Stürmer Halim Eroglu mit einem Traumtor in den Winkel (39.), Amnay Moutassime (42.) und Joker Simon Klostermann (90.). Für Türk Gücü hatte Demyan Imek mit seinem Doppelpack (63./65.) für das zwischenzeitglich 2:2 gesorgt.