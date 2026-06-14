In der Raumfahrerstadt gelingt der erhoffte deutliche WM-Auftaktsieg. Zwischendurch gibt es aber eine kleine Fehlzündung.
HoustonHouston, wir haben kein Problem! Die DFB-Elf legt trotz kleiner Fehlzündung den erhofften WM-Raketenstart hin.
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Zum Auftakt der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 bekommt es die deutsche Nationalmannschaft mit Curaçao zu tun. Mit welcher Startelf geht Bundestrainer Julian Nagelsmann in die erste Partie des Turniers?
Welche Sender übertragen die Spiele der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 heute live im TV? Und wo können Fans die Partien kostenlos im Stream verfolgen?
Zum Auftakt der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 bekommt es die deutsche Nationalmannschaft in der Gruppenphase mit Curacao zu tun. Doch wo wird die Partie live übertragen? Welcher Sender zeigt das Spiel im TV und gibt es die Begegnung auch im kostenlosen Livestream zu sehen?