Mit der Bilanz von einem Unentschieden und 23 Siegen in Serie ist Oberligist SG Sonnenhof Großaspach oberhalb der Bezirksebene deutschlandweit unerreicht. Was steckt hinter diesem Lauf für die Geschichtsbücher?

Jürgen Frey 26.03.2025 - 10:19 Uhr

Vor einer Woche staunte sogar Markus Krösche nicht schlecht. Der Sport-Vorstand von Eintracht Frankfurt schaute sich in der Länderspielpause das Testspiel des Fußball-Bundesligisten gegen die SG Sonnenhof Großaspach an. „Er fand unsere Leistung auch fußballerisch richtig gut“, berichtete Joanis Koukoutrigas. Der ehemalige Sportdirektor des Oberligisten ist nach wie vor nah dran an der SG und stand während der Partie im Ahorn Camp Sportpark Dreieich neben Krösche. Es passt ins Bild, dass die Großaspacher sogar die – wenn auch nur mit fünf Profis angetretene – Eintracht mit 1:0 besiegte.