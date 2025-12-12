Wegen Baustellenlärm fliegen in Sigmaringen Möbel und Lebensmittel vom Balkon – was den Mann so ausrasten ließ und wie die Polizei das Chaos stoppte.

red/dpa 12.12.2025 - 15:10 Uhr

Aus Wut auf eine Baustelle hat ein Mann in Sigmaringen verschiedene Möbelstücke und Haushaltsgegenstände von seinem Balkon auf die Straße geworfen. Er habe sich über Lärm von der Baustelle geärgert und sei dabei in Rage geraten, so die Polizei. Die Beamten beruhigten den Mann und bewegten ihn dazu, das Chaos wieder zu beseitigen.