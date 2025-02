Albstädterin geht mit Schwäbisch-Videos viral „Sodele!“ – Warum Schwäbisch in den sozialen Medien boomt

Ex-Bachelorteilnehmerin Angelina Utzeri aus Albstadt (Zollernalbkreis) begeistert mit Videos auf schwäbisch in den sozialen Medien Hunderttausende. Warum kommt ihr Dialekt online so gut an? Und können soziale Medien sogar dazu beitragen, die regionale Sprache zu erhalten?