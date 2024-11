Ein Mann in einem psychischen Ausnahmezustand bedroht und attackiert Beamte. Dann schließt er sich in seinem Reihenhaus ein und legt Feuer.

red/dpa/lsw 07.11.2024 - 14:11 Uhr

Ein Mann soll in einem psychischen Ausnahmezustand in Sigmaringen Polizisten bedroht, angegriffen und ein Feuer auf seinem Balkon gelegt haben. Der 61-Jährige konnte festgenommen werden und sei zuerst in eine Fachklinik gebracht worden. Dann kam er in Untersuchungshaft, wie eine Polizeisprecherin sagte.