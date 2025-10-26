Rettungseinsatz in Sigmaringen: Eine Rollstuhlfahrerin gerät an einer Böschung zur Donau in eine missliche Lage. Ein Notruf lässt Lebensgefahr vermuten.

red/dpa 26.10.2025 - 13:15 Uhr

Ein Notruf über eine Rollstuhlfahrerin, die in die Donau zu stürzen drohe, hat einen größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. An einer Brücke in Sigmaringen soll der Rollstuhl nur noch zur Hälfte auf dem Weg und mit der anderen Hälfte zur Böschung Richtung Donauufer gehangen haben, wie die Polizei mitteilte. Die Frau hielt sich demnach an einem Metallpfosten fest, um nicht weiter abzurutschen.