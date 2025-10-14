René Benko war vor wenigen Jahren noch Milliardär. Vorgänge rund um die Pleite seines Signa-Imperiums haben ihn in Untersuchungshaft gebracht. Ein erster Prozesstag endet überraschend.
14.10.2025 - 13:37 Uhr
Er wirkt von der Haft gezeichnet. Er ist schmäler. Der Blick aber ist hellwach, sein Outfit aus besseren Zeiten vertraut. René Benko hat inzwischen neun Monate Untersuchungshaft hinter sich. Als er den voll besetzten Schwurgerichtssaal im Landgericht Innsbruck betritt, begleiten ihn acht Beamte der Justizwache, und Dutzende Fotografen und Kameraleute nehmen ihn in den Fokus.