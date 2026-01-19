Signaltechnik für Stuttgart 21 Warum gibt es so viel Geld für digitalisierte Züge?
Land und Region begrüßen Fördergeld von 340 Millionen Euro vom Bund. Was es damit auf sich hat.
Land und Region begrüßen Fördergeld von 340 Millionen Euro vom Bund. Was es damit auf sich hat.
340 Millionen Euro hat der Bund bewilligt, um die Nahverkehrszüge rund um Stuttgart für das künftige digitale Signalsystem im Rahmen von Stuttgart 21 fit zu machen. Das Land erhält für die von ihm gestellten Regionalzüge 195 Millionen Euro und die S-Bahn Stuttgart, deren Aufgabenträger der Verband Region Stuttgart ist, kann mit rund 144 Millionen Euro rechnen. Dies hat das Landesverkehrsministerium mitgeteilt.