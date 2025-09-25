Die gebürtige Freiburgerin wurde statt Frauke Brosius-Gersdorf für das Bundesverfassungsgericht nominiert – was die 48-Jährige früher in Baden-Württemberg trieb.
„Sigrid wer?“ - fragte man sich noch vor einigen Wochen, als die SPD ihre neue Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht lanciert hatte. Doch die Personalie Sigrid Emmenegger ist bemerkenswert: Die 48-jährige Juristin aus Freiburg im Breisgau hat nicht nur eine akademische Karriere hinter sich, sondern auch umfassende praktische Erfahrungen an verschiedenen Instanzen bis hin zum Bundesverwaltungsgericht gesammelt.